Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, 20 ayrı hırsızlık suçuna karışan ve 11 yıldır aranan Gülistan B. İsimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Çalışmalar sonunda suç makinesi kadının Buhara Mahallesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şafak vakti söz konusu adrese operasyon düzenleyerek kadını yakalamayı başardı.

Gözaltına alınan kadın, 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu için cezaevine teslim edildi. Kadının kaldığı evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatız tabanca ile tabancaya ait 56 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. İHA

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