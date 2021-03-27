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Suç makinesi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde asayiş ekipleri 13 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 17:30, 27/03/2021
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Suç makinesi yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Son olarak Değirmendere Mahallesi’nde yapılan operasyonda “3 adet yaralama, silahla tehdit, yaralama, hakaret, tehdit, ruhsatsız ateşli silah taşıma ve bulundurma, göçmen kaçakçılığı, hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçları olmak üzere toplam 13 ayrı dosyadan hakkında 13 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Y. isimli kişi yakalandı.

Şüpheli sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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