Suç örgütü operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun Sultanhisar ilçesinde çilek üreticileri, tüccarlar ve kamyon şoförlerinden zorla para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışmanın ardından önceki gün Atça, Kavaklı ve Salavatlı mahallerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 tabanca, 83 mermi, 2 şarjör, 1 kılıç, 5 senet ile çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlamasıyla adliye sevk edilen 4 şüpheliden H.D., M.D. ve F.D. tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin arandığı belirtildi. DHA