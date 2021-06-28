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Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de, çeşitli suçlar kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 31 kişiden 6'sı tutuklandı. 17 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakılırken, 8 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Güncellenme: 21:31, 28/06/2021
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Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaklaşık 8 aylık fiziki takip sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen 22 Haziran’da, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘yönetmek’, ‘kurulan suç örgütüne üye olmak’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suçlu kayırma ve rüşvet’ suçlarından soruşturma açılan 31 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı, 8 kişi ise, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:28,