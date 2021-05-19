Suç örgütü operasyonunda suikast silahı kalem tabanca ele geçirildi

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sedat Şahin suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Alınan ihbar üzerine polis, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 TC 3282 plakalı otomobili takibe aldı. Aracın geçiş güzergahı üzerinde kontrol noktası oluşturan polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, suikast silahı kalem tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K., M.T. ve S.Y. gözaltına alındı. Kimlik araştırmasında şüphelilerden M.K.’nın emekli polis olduğu öğrenildi. DHA