Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ‘Özel Harekat Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet müdürleri ve özel harekat personeli katıldı.

Bakan Soylu, Batı’nın PKK’yı dünyaya iyi huylu bir tümör olarak pazarlamaya çalıştığını; ancak PKK’nın habis bir ur olduğunu belirterek, “Katliam yapan, uyuşturucu ticareti yapan, masum ve silahsız insanları acımasızca öldüren, kaçırıp işkence eden bir terör örgütüdür. Verdikleri destek, TIR’lar dolusu silahtan ibaret değildir. PKK’nın uluslararası alanda reklam kampanyası da yine Batı ülkeleri tarafından en şiddetli şekilde yapılmaktadır” dedi.

‘YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 300’ÜN ALTINA GERİLEMİŞTİR’

FETÖ’nün PKK’nın üst aklı olduğunu ifade eden Soylu, yakaladıkları her teröristin, her itirafçının ve yöneticilerin ortaya koyduğu her söylemin bu gerçeği teyit ettiğini söyledi.

Soylu, 15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmalarının, birbirlerine alan açmalarının, destek olmalarının, uluslararası mahfillerde kol kola girmelerinin, 15 Temmuz’da FETÖ’nün uğradığı mağlubiyetten sonra PKK’nın sahayı doldurmaya çalışmasının, bu ilişkinin en net göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Soylu, şöyle konuştu:

* Ortaya konulan bütün bu kirli planların ve hesapların karşısında Türkiye olarak aslında biz şunu yaptık; direndik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar netice ortadadır.

* PKK’nın elebaşları, örgüt içine güya moral vermek için ileri geri konuşuyorlar, müzahir yayın organları ve hatta müzahir siyasi yapıları aldıkları sufleleri tekrarlıyorlar ancak herkes biliyor ki bugün PKK’nın içeride eylem kabiliyeti sınırlıdır.

* Son 4 yılda PKK’nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300’ün altına gerilemiştir. Örgüte katılım tarihin en düşük seviyesinde.

* Örgütten kopmalar da tam tersine tarihinin en yüksek seviyesindedir. Yıllık 5 bin 558 katılım rakamını görmüş olan PKK terör örgütüne, 2019’da 132 kişi katılmıştı, 2020’de bu sayı 53 oldu, yurt içinden bu sayı 2021 yılı için halen 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020’de ikna ile teslim sayımız 243 oldu. Yani terör örgütüne katılım sayısının yaklaşık 5 katı.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAKIŞIMIZ NETTİR’

Bakan Soylu, terörle mücadelede bu devletin, bu teşkilatın, sahada görev yapanların kafasının net olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

* Kendimize inanıyoruz. Büyük devlet kapasitemize inanıyoruz ve bu kapasiteyle beraber, iki asra yaklaşan tecrübeye sahip kurumlarımızla, tarihin en köklü ordularından biri olan ordumuzla beraber bu mücadeleyi veriyoruz.

* İfade ettiğim gibi, bu mücadelede kafamız nettir. PKK’ya, FETÖ’ye, DEAŞ’a, sol terör örgütlerine bakışımız nettir. Burada bir kafa karışıklığına fırsat vermemek gerekir.

*Sahada kazandığımızı masada harcamak isteyenlere, sahadaki terör örgütünü sosyal medyada ‘marjinal dernek’ gibi göstermek isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Bize PKK’yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar.

‘PKK’NIN İÇ YAZIŞMA DİLİ TÜRKÇEDİR’

Kamuoyunun pek bilmediği bir şeyi açıklamak istediğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

* Sözcüleri bunu pek dillendirmezler; ama terör örgütü PKK’nın iç yazışma dili Türkçedir. Geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerimiz, PKK’nın birkaç saha sorumlusunun Kandil’deki yönetime yazdıkları raporları ele geçirdi.

* El yazısıyla sayfalarca yazmışlar. Hepsinin cümleleri gayet düzgün, ifadeleri net, sayfalarca yazıda neredeyse bir tane karalama yok. Şunu görmek lazım; bu örgüt ve onların aracıları, evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen olacak, mühendis olacak çocuklarını kaçırdılar.

* Bu örgütü dünyadaki her insan doğru tanımalıdır. Dünyanın en kadim medeniyet şehirlerine, turizm cenneti olacak şehirlerine, yaylalarına terör belasını musallat ettiler. Yıllarca sivil katliam yaptılar. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti (DHA)