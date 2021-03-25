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Şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Kars’ta bir binanın yanına bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlattı.

Güncellenme: 19:20, 25/03/2021
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Şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Olay kenttin en işlek caddelerinden birisi olan Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın yanında çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı çağrıldı. Bölgeye gelen özel giysili bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye koydu.

Şüpheli çanta daha sonra gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın boş olduğunu tespit eden polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Polisin incelemelerinin ardından Haydar Aliyev Caddesi yeniden trafiğe açıldı. İHA

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