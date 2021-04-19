Şüpheli ölüm denilen olayda kaza ile arkadaşını vurmuş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) geçmiş dönemlerde şüpheli ölüm olaylarını günümüzdeki teknolojik destek ve araştırma yöntemleri ile yeniden değerlendirmek için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi’nde 2016 yılı Ekim ayında meydana gelen 35 yaşındaki M.E’nin av tüfeği ile yaralanması sonucu hastanede vefat etmesi olayını yeniden değerlendirerek, kazaen meydana geldiği belirtilen ölüm olayını şüpheli olarak tespit etti. O dönemde kazaen meydana geldiği gerekçesiyle kapatılan soruşturma dosyası Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturulmak üzere açıldı.

ARKADAŞINI VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Jandarma tarafından yapılan ikinci soruşturmada olay mahallinde bulunan 3 şahıs şüpheli olarak tespit edildi. Ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 3 şahsı gözaltına alarak olay mahallinde yeniden inceleme ve araştırma yaptı. Elde edilen delil ve bulgular ışığında gözaltına alınan şahıslardan İ.Ü. isimli şüpheli Jandarmaya verdiği ifadede M.E ile birlikte ava gittiklerini, av dönüşü maktule ait av tüfeğini boşalttığı esnada kaza ile arkadaşını vurduğunu itiraf etti.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılıkça serbest bırakıldı. Şüpheli İ.Ü ise mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.