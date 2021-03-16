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Şüpheli ölüm: Vücuduna elektrik kabloları bağlı olarak bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Serkan Tozkar’ın ihbar üzerine evine giden polis ve sağlık ekipleri şahsı vücuduna elektrik kabloları bağlanmış ve ölü olarak buldu.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 21:05, 16/03/2021
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Şüpheli ölüm: Vücuduna elektrik kabloları bağlı olarak bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan ve bir süre önce yaşadığı yurt dışından ülkeye dönüş yapan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Serkan Tozkar'ı arayıp telefonundan yanıt alamayan arkadaşları polise ve sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi.

VÜCUDUNDA ELEKTRİK KABLOLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

Ortaca ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı belirtilen Tozkar'ın evine çilingir aracılığı ile giren ekipler Tozkar'ın vücuduna elektrik kabloları bağlanmış ve yaşamını yitirmiş vaziyette buldu.

Tozkar'ın şüpheli ölümü üzerine cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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