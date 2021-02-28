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Suriyeli inşaat işçileri bir birine girdi! Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriye uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Güncellenme: 19:45, 28/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Suriyeli inşaat işçileri bir birine girdi! Yaralılar var

Kavga, öğleden sonra Yeni Mahallede meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu 7 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Mutez Hindevi (29), Ömer Ali (26), Akif Ali (21), Mahir Sağir (28), Muhammet Ali (27), Hıdır El Hımeydi (29) ve Lezgin Ali (15) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan ve bıçakla yaralandığı öğrenilen Mahir Sağir, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman’a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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