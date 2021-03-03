Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde Suriye uyruklu sahte bir doktorun muayenehanede çalıştığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için harekete geçti.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Muayenehanede Suriye uyruklu kadınların kontrollerinin yapıldığı, ilaç tedavisi verildiği ve kürtaj yapıldığını belirleyen ekipler, bir apartmanın giriş katında bulunan muayenehaneye baskın yaptı.

Baskında Suriye uyruklu sahte doktor R.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 300 ilaç, ameliyatlarda kullanılan 4 cerrahi malzeme ve ultrason cihazı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen malzemelere el konularak Gölcük Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilirken, sahte muayenehane Gölcük Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve yetkisiz olarak ücret karşılığı sağlık hizmeti vermek suçlarından gözaltına alınan Suriye uyruklu R.K. ise ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA

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