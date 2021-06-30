Suriyeli uyuşturucu satıcılarına jandarmadan operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te yabancı uyruklu kişilerin işlettiği, ikinci el eşya satan bir dükkanda uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip yapan ekipler, ikinci el eşya satan dükkandan uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Araştırmalarda iş yeri sahibinin Suriye uyruklu M.E. olduğu anlaşıldı.

UYUŞTURUCU ÇETESİ

Jandarma ekipleri çalışmalarda M.E.'nin liderliğinde uyuşturucu satan Suriye uyruklu 4 şüpheli daha belirledi. Organize suç örgütü olarak yapılandığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alan ekipler, Fatih'teki 2 adrese baskın düzenledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Eş zamanlı olarak düzenlenen baskında organize suç örgütü elebaşı olduğu belirtlen M.E. ile adamları B.N., M.H.N., M.A.B., ve O.B. gözaltına alındı.

ÇANTAYI BAHÇEYE ATTILAR

Jandarma birimleri içeriye girerken şüphelilerden birinin pencereden bir çanta attığı öne sürüldü. Bahçe duvarının üzerine düşen çanta açılınca içinde farklı türlerde paket paket uyuşturucu bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda da bir çok yerden uyuşturucu çıktı.

22 BİN UYUŞTURUCU HAP

Ekiplerin iki ayrı adreste yaptıkları aramalarda 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Karakola götürülen şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.