Sürücü kursunun aracını çalan hırsız barikat kurularak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir sürücü kursunun aracını çalan hırsız emniyet güçlerinin barikat kuması sonucu yakalandı.

Karşıyaka Mahallesi Çomaklar Caddesinde 67 NP 601 plakalı eğitim aracının sürücüsünün kısa süreli kontak anahtarını üzerinde bırakmasından faydalanan 39 yaşındaki G.K. aracı çalarak kayıplara karıştı.

Aracın çalındığını fark eden ve polis merkezine şikayette bulunan eğitmen polisten aracı çalan kişinin yakalanması için yardım istedi. Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Kurudere Kösekadem Mevkiinde barikat kurularak çaldığı araç ile yakalanan G. K. adliyeye sevk edilirken, çalınan araç sahibine teslim edildi. (İHA)