Sürücülere gökten ceza yağdı

Denizli'de jandarma trafik denetimlerinde dronenin yanı sıra helikopter de kullandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin algıladığı yakalanma riski duygusunu en üst seviyeye tutmak amacı ile hem karadan hem de havadan trafik denetimi yaptı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığının desteği ile yapılan uygulamada Çivril – Dinar ve Çal – Denizli yolunda denetim gerçekleştirildi.

SÜRÜCÜLERİ PANKARTLA UYARDILAR

Denetimlerin yapıldığı iki yolun kenarına yerleştirilen dev pankartla sürücüler denetimden haberdar edildi. Pankartta ‘Bu yolda drone ve helikopter ile trafik kontrolü yapılmaktadır' ifadelerine yer verildi. Yaklaşık üç kilometre uzaklığa gönderilen drone ve helikopter ile sürücülerin kural ihlalleri tespit edilmeye çalışıldı. Emniyet kemeri kullanımı, sürücünün cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, hatalı solama, şerit izleme gibi kurallar üzerinde duruldu. Tespit edilen ihlaller kayıt altına alındıktan sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

TRAFİKTE MESAJLAŞMAYIN

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada uygulamanın devam edeceği belirtildi. Emniyet kemeri takmayan ve telefonla görüşen pek çok sürücünün trafik ekibini görmesinden sonra kemer takıp telefonu kapattığı belirtildi. Açıklamada; “Emniyet kemerinin ölümleri ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 65 oranında azaltan güvenlik sistemi olduğunu, cep telefonu ile görüşmenin kaza yapma riskini normal şartlara göre dört kart, mesajlaşmanın 23 kat artırıldığı anlatıldı” ifadelerine yer verildi.