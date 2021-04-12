Süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki 45 DM 958 plakalı süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre, bu sırada, Uğur B. idaresindeki 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Nurkadın Gümüşsu (52), bir süre önce boşandığı eşi Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Uğur B. ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı. (İHA)