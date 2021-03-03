Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu

Olay, saat 20.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. B.C. evinde iddiaya göre kendisine ait olan tabancayla oynamaya başladı.

Bu sırada tabanca kazara ateş alınca B.C., bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan B.C. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Yaralı B.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. DHA