Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi E.Y.'ye (19) elle cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen K.Ö., bölge halkı tarafından linç edilmek istendi. Polis taciz şüphelisini kalabalığın elinden aldı.
Olay, 26 Temmuz’da saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ö., iddiaya göre Avcı Sokak’ta dolmuş bekleyen E.Y.’ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu.
Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı. K.Ö.’yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı.
Ekip aracına bindirilen K.Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“ÇIĞLIK ATIP ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİM”
Yaşadıklarını anlatan E.Y., “Tatil için İstanbul’dan Kuşadası’na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. K.Ö.’yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum” dedi. DHA