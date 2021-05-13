Takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı

Kaza, Sakarya-Bilecik D650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Geyve istikametine doğru seyir halinde olan alkollü sürücü İ.Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen araç içerisinde sürücü İ.Z. ile yanında bulunan E.Ö. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

EKİPLERE SALDIRDI

Yaralılardan E.Ö. sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildiği esnada, sürücü yaralı İ.Z. kendisini sakinleştirmeye çalışan ekiplere saldırdı.

Ekiplerce bir türlü sakinleştirilemeyen alkollü genç yaşanan arbede esnasında kelepçe takılarak gözaltına alındı. Kelepçe takılmasına rağmen de bir türlü sakinleştirilemeyen genç, saldırdığı ekiplerden de şikayetçi olduğunu ifade etti. Kelepçe takılan genç, jandarma gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan Bilecik istikameti yaklaşık 1 saat sonra aracın olay yerinden kaldırılması ile birlikte normale döndü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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