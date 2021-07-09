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Takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü ile oğlu yaralandı.

Güncellenme: 21:05, 09/07/2021
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Takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi istikametinden bölgenin tatil merkezi Assos’a gitmekte olan Koray Demirtaş yönetimindeki 34 UH 3343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Koray Demirtaş ile otomobildeki oğlu Emir Demirtaş yaralandı. Yaralı baba-oğul, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. DHA

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