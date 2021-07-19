Taksiciyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Tepebaşı ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesinde şüpheli A.A., ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek 450 lirasını gasbetti.

Taksi şoförünün başvurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.A.’yı Esentepe Mahallesinde kovalamaca sonucu üzerinde bıçakla yakalayıp gözaltına altı.

Yapılan incelemede A.A.’nın 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. DHA