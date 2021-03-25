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Takside beş kilo eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir taksinin içinde beş kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Güncellenme: 09:16, 25/03/2021
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Tekirdağ’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalarını sürdüren polis ekipleri 34 plakalı bir taksiyle Çorlu’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası önceden tespit edilen ve alınan izinlerin ardından araçta narkotik polis köpeğinin de kullanıldığı arama gerçekleştirildi. Aramada şeffaf poşetler içerisinde toplamda beş kilogram eroin ile 3 bin TL para ele geçirildi. S.D. adlı şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. (İHA)

Çorlu para Polis Tekirdağ uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:09:00,