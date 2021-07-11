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Taksim tünelinde otobüs yangını

Taksim tünelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş'ye bağlı bir otobüste yangın çıktı. Motor kısmından yanmaya başlayan yangına ilk müdahaleyi belediye işçileri yaptı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüste hasar meydana geldi. 

Güncellenme: 09:50, 11/07/2021
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Taksim Meydanı alt geçidi Tarlabaşı istikametinde saat 08.00 sıralarında Gaziosmanpaşa-Taksim hattında çalışan İstanbul

Otobüs A.Ş.’ye ait  55T hat numaralı otobüs yolcu indirdiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför hemen yolcuları otobüsten tahliye etti. O sırada alt geçitte su tankeri ile  temizlik çalışması yapan İSTAÇ müdürlüğü işçileri hemen yangına müdahale etti.

Görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle Taksim alt geçidini dumanlar kapladı. Tarlabaşı istikametine kapalı olan trafik yangın söndürüldükten sonra normal seyrine döndü. (İHA-DHA)

Gaziosmanpaşa Haber istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim trafik yangın
Yayınlanma Tarihi:09:40,