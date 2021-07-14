Taliban’dan kaçan 16 kişilik Afgan ailenin koruma başvurusu işleme alındı

Afganistan’da Taliban güçleri tarafından ölümle tehdit edildikleri gerekçesiyle kaçtıkları İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan 16 kişilik aile ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Valiliği, 22 Haziran’dan bu yana havalimanının misafirhanesinde bekletilen ailenin, uluslararası koruma başvurusunu işleme aldıklarını duyurdu.

İstanbul Valiliği Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle; “İstanbul Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 (on altı) yabancı, 22.06.2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır.”