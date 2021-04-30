Tam kapanmada sokak canlıları aç kalmayacak

Seyhan'da sokak hayvanlarının da yaşamını kolaylaştıracak hizmetler üreten Seyhan Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokak canlılarını unutmadı. 18 günlük kapanma döneminde sokak canlılarının aç ve susuz kalmaması için Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin, anlaşma yapılan 4 fabrikadan temin edilen yemek artığı, tavuk kırıntısı ve mamalarla kedi ve köpeklere, kırık mısır ve buğdaylarla da kuşlara yönelik besleme çalışması aralıksız sürüyor.

84 NOKTADA BESLEME DEVAM EDİYOR

Tam kapanma döneminde vatandaşlar evindeyken Seyhan Belediyesi'nin görevde olduğunu dile getiren Başkan Akay, bu dönemde sokak canlılarının da aç ve susuz kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Sokak canlılarının hayvanseverlerin katkısıyla belirlenen 84 noktada beslendiğini aktaran Akay, “Sokak canlıları da bize emanet. Hayvansever Seyhanlı hemşerilerimizin içi rahat olsun. Hiçbir sokak canlısının aç ve susuz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sokak canlılarının doğal yaşam alanlarında besleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Besleme çalışmamıza destek veren fabrika ve işletmelere de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BİR KAP MAMA, BİR KAP SU

Havaların ısınmaya başladığına işaret eden Başkan Akay, sokakta yaşayan hayvanların susuzluk çekmemeleri için besleme noktalarına düzenli olarak içme suyu bırakıldığını da kaydetti. Başkan Akay,“100 noktaya yerleştirdiğimiz otomatik suluklarla sokak canlılarının susuz kalmamasını da sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokaktaki dostlarımız için evlerinin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.