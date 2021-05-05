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Tam kapanmada umuda yolculuğa devam

Avrupa ülkelerine sığınmak için Türkiye kıyılarına yakın Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin umuda yolculuğu tam kapanmada da devam etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 14:11, 05/05/2021
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Tam kapanmada umuda yolculuğa devam

Ülkemize çeşitli yollarla giren, Avrupa ülkelerine gitmek için her yolu deneyen göçmenleri kesintisiz sokağa çıkma yasakları da durduramadı. Çanakkale'den Muğla'ya kadar olan kıyılarda tam kapanma sürecinde de göçmen hareketliliği sürdü. Sahil Güvenlik ekipleri Yunan adalarına kaçmak için denize açılan veya Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 282 göçmeni kurtardı.

4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre son beş günde Muğla'da 11, İzmir'de 84, Balıkesir'de 102, Çanakkale'de 85 göçmen kurtarılırken, bu olaylarda organizatörlük yapan 4 şüpheli yakalandı. Göçmenler bulundukları ilin Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edilirken, organizatörler ise Adliyeye sevk edildi.

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