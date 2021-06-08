Tamirhaneden aracı çalınan Murat Kekilli: Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar

Memleketi Adana’ya gelen Murat Kekilli, Pozantı’nın Akçetekir Yaylası’ndaki evinin önünde arızalanan cipini 4 Haziran’da çekici ile kent merkezindeki oto servisine gönderdi. Aynı gece servise giren hırsızlar, çalışmayan cipi bilinmeyen bir yöntemle çalıştırıp, çaldı. Ancak cip 500 metre gittikten sonra merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde durdu.

Hırsızlar cipi tekrar çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen görevliler cipin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Aynı saatlerde yol ortasında park edilmiş haldeki cipi görenler de ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Murat Kekilli’ye ait olduğu belirlenen cipin Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndeki bir oto tamirhanesinden çalındığını saptadı. Cip, Murat Kekilli’ye teslim edilirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

“TAMİRHANE AÇSINLAR”

Çalınan aracına kavuşan Murat Kekilli, hırsızların çalışmayan cipi nasıl çalıştırdıklarını kimsenin anlayamadığını belirterek, “Çalışmayan cipi çalıştırıp çalmışlar. Herkes şokta. Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar” dedi. DHA