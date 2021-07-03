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Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı 

Balıkesir'in  Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 16:15, 03/07/2021
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Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı 

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Erdek Tapu Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar e 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

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