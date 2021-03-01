Tarihi eser niteliği taşıyan beş mozaik tablo ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde bir şahsın sahibi olduğu işletmesinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan beş mozaik tablo, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ile beş fişek ele geçirdi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin alınmasın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.