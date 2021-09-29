Tarihi eser operasyonlarında 5 bin 829 eser ele geçirildi

İstanbul merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve 10 kişinin yakalandığı operasyonla ilgili çalışmalar akşam da devam etti. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda bir adrese daha düzenlenen baskında, bir şüpheli yakalanırken 4 bin 844 sikke ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler belirlendi. Araştırmalarda tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için dün sabah İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Sivas ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, Bizans, Roma, Osmanlı ve Türk İslam Dönemlerine ait 901 tarihi eser ele geçirildi.

4 BİN 844 SİKKE

Polis ekiplerince sabah gerçekleştirilen operasyon akşam da devam etti. Şüphelilerden biri daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise aralarında, altın gümüş paraların da bulunduğu 4 bin 844 sikke ele geçirildi. Polisin bulduğu sikkelerin bazılarının maddi ve tarihi değerinin çok yüksek olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin sikkeleri içerisinde katalog oluşturduğu ifade belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen 5 bin 829 eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde basın mensupları için sergilendi.