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Tarihi Sümerbank fabrikasında yangın çıktı 

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, faaliyetine son verilen tarihi Sümerbank Basma Fabrikasında yangın çıktı. İstasyon kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Güncellenme: 01:06, 14/07/2021
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Tarihi Sümerbank fabrikasında yangın çıktı 

Cumhuriyetin önemli eserlerinden biri olan ve Atatürk tarafından 1937 yılında hizmete açılan Nazilli ilçesindeki tarihi Sümerbank Basma Fabrikası’nın istasyon kısmında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikanın istasyon bölümünde dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle istasyon kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:01:05,