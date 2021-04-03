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Tarihi surlara ramazan programı için stüdyo inşası tepki çekti

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin yerel belediyeler ile iş birliği halinde tarihi Tophane surlarındaki bir burcun üzerine demirden camekan inşası tepki çekti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 22:08, 03/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Tarihi surlara ramazan programı için stüdyo inşası tepki çekti

Merkez Osmangazi ilçesinde tarihi Tophane surlarındaki burç üzerine yapılmaya başlanan demirden camekan Bursalıların tepkisini çekti. Bursalılar, 1’inci derece sit alanı olan bölgede böyle bir çalışmanın nasıl yapılabildiğinin cevabını ararken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

“ÖZEL TELEVİZYON İÇİN GEÇİCİ STÜDYO YAPILIYOR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından tarihi surların üzerine inşaat yapıldığına dair gerçek dışı haber ve bilgiler paylaşılmaktadır. Ramazan ayı boyunca özel bir televizyon kanalında; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek ‘Ramazan Bursa' iftar programı yayını için geçici camekan bir stüdyo yapılmaktadır.”

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