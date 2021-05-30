Tarım arazileri zarar görmesin diye sürüler asfalta çıktı

Uzun geçen kış mevsimi sonrası yaylalara çıkmak için hazırlanan besicilerin zorlu yayla yolculuğu başladı. Binlerce koyundan oluşan sürüyü günler süren yolculuk sonrası yaylalara ulaştırmaya çalışan besiciler, tarım arazileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yayla güzergahı üzerinde bazı alanlarda ekili tarım arazilerinin bulunmasından dolayı zorlanan koyun yetiştiricileri, arazilere zarar vermemek için binlerce koyundan oluşan sürüyü asfalt yoldan geçirerek yaylalara gitmeye çalışıyor.

Yaklaşık 2-3 kilometrelik yolu bu şekilde kat etmek zorunda kalan besiciler, tarım arazilerinin olmadığı alanlara varınca rahat nefes alıyorlar. Sürünün asfalt yoldan geçtiğini gören seyahat halindeki araç sürücüleri ise sürü geçene kadar araçlarıyla düşük hızda seyrederek, doğacak olumsuz sonuçların önüne geçmeye çalışıyorlar. (İHA)