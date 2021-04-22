Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüsün yol kenarına devrildiği kazada Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed öldü, 6 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 17:54, 22/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli-Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi. Ereğli’den Zengen Mahallesi’ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef Alahmad’ın (43) kullandığı 27 ACB 877 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. DHA

İlginizi ÇekebilirYeni bir corona mutasyonu tespit edildi: Semptom göstermiyor, aşı olanlar yakalanıyorYeni bir corona mutasyonu tespit edildi: Semptom göstermiyor, aşı olanlar yakalanıyor
Corona kaza Konya Litvanya Sağlık Suriye