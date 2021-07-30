Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinden Erzincan-Sivas karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan yönetimindeki traktör, sürücüsü henüz belirlenemeyen plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve bağlı römork devrildi. Römorkta bulunan tarım işçileri yola savruldu.

İşçilerden Rukiye Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Ayşe Kından da tedaviye alındığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)