Tarlada çalışırken bacağını silaj makinesine kaptırdı

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağarası Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan Eyüp Sefa, bilinmeyen nedenle silaj makinesine sağ bacağını kaptırdı. Sefa’nın yardımına çevredekiler koştu.
Çiftçinin bacağı kısa süre içerisinde çevredekilerin yardımıyla makineden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eyüp Sefa, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. DHA