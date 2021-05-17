Tarlada namaz kılarken öldü

Olay, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlasında erken saatlerde ekim işleriyle uğraşan 72 yaşındaki Rauf Kasil, öğle namazını kılmak için tarla kenarında bulunan barakasının yanına geldi.

SU KANALINA DÜŞTÜ

Burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra seccadenin üzerine çıkan Kasil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedende dolayı dengesini kaybederek barakanın yanında bulunan su kanalına düştü. Boş olan su kanalına yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İlk incelemelere göre güneş altında kalan adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kasil’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Kasil'in ölüm haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi. İHA

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