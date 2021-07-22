Tarsus’ta yolcu otobüsü yandı

İstanbul’a seyir halinde olan Süleyman Dindar idaresindeki 34 NGR 8922 plakalı 33 yolcusu bulunan otobüs, Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama bölgesinde motor kısmından gelen ve muavinin hissettiği kokular nedeniyle durdurularak yolcular tahliye edildi.

Tahliyeden kısa bir süre sonra alevler otobüsü sardı. Yolcular yanmaya başlayan otobüsten uzaklaştırılırken itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yanan otobüse müdahale edilerek söndürüldü. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında otobüs demir yığınına döndü. DHA