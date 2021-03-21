Tartıştığı amcalarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

Bugün saat 11.00 sıralarında, Torbalı’nın kırsal Ahmetli Mahallesi’nde mesire alanı yakınındaki bir tarlada iddiaya göre Ercan K. ile amcaları Süleyman ve Osman K. arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından Ercan K., yanındaki tabanca ile her iki amcasına da peş peşe ateş etti. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken Ercan K., olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen iki kardeşten Süleyman K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken; Osman K.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ercan K., jandarma ekiplerine teslim olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)