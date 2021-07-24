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Tartıştığı anne, baba ve kardeşini vurdu

Şanlıurfa'da bir şahıs tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla vurarak yaraladı. Bölgeye giden polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güncellenme: 23:07, 24/07/2021
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Tartıştığı anne, baba ve kardeşini vurdu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, M.H.B. isimli şahıs ile annesi H.B., babası İ.B. ve kardeşi İ.H.B. arasında tartışma çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu silahla ateş açan M.H.B., anne, baba ve kardeşini yaraladı.

Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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anne baba Bartın Kocaeli Polis Sağlık Şanlıurfa
Yayınlanma Tarihi:22:53,