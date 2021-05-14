Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de M.Ş., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Yavuz Bişgin'i (55) boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Güncellenme: 17:47, 14/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. M.Ş. ile arkadaşı Yavuz Bişgin arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

M.Ş., kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Bişgin’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Bişgin, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Yavuz Bişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.Ş. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA

İlginizi ÇekebilirDini nikahlı eşini sokak ortasında bıçakladı! Hayati tehlikesi varDini nikahlı eşini sokak ortasında bıçakladı! Hayati tehlikesi var