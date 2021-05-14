Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. M.Ş. ile arkadaşı Yavuz Bişgin arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

M.Ş., kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Bişgin’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Bişgin, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Yavuz Bişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.Ş. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA