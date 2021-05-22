Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı babasını tabanca ve bıçakla öldürdü

Kayseri'de, Mahmut Tarık Ekinci (34), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Ahmet Ekinci'yi (66) önce tabanca ile vurdu, sonra da bıçaklayarak öldürdü.

Güncellenme: 21:56, 22/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Tartıştığı babasını tabanca ve bıçakla öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Tarık Ekinci, akşam yemeği sonrası babası Ahmet Ekinci ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mahmut Tarık Ekinci, ruhsatsız tabancayla babası Ahmet Ekinci’ye 3 el ateş açtı. Ardından ise mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ekinci’nin öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı Mahmut Tarık ise suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim oldu. Jandarmanın çalışmasının ardından Ahmet Ekinci’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirBoşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladıBoşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı
Cinayet Kayseri Muğla Sağlık