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Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 60 yaşındaki Bahri P., 57 yaşındaki karısı Dilek P.’yi ekmek bıçağı ile ağır yaraladı. Dilek P. yoğun bakıma alınırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 19:22, 06/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı

Edinilen bilgiye göre aralarında çıkan tartışma sırasında mutfaktan ekmek bıçağı alan Bahri P., Dilek P.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA

Ambulans ile Germencik Devlet Hastanesine kaldırılıp ilk müdahalesi yapılan Dilek P., tedavi için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Dilek P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Bahri P. ise ilk sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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