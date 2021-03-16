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Tartıştığı esnafı 12. kattan attı

Şişli’de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Güncellenme: 18:03, 16/03/2021
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Tartıştığı esnafı 12. kattan attı

Olay, 22 Şubat günü akşam saatlerinde Şişli'de bir ticaret merkezinde meydana gelmişti. Esnaf olan şüpheli İlyas Demirci, tartıştığı şüpheli Çağdaş B. tarafından 12'nci kattan aşağıya atılmış ve 11'inci kata düşmüştü.

Düşen Demirci vücudunda oluşan kırıklar dolayısıyla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Çağdaş B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Bunu yanı sıra müşteki İlyas Demirci'den kendisine tokat attığı gerekçesiyle şikayetçi olan Çağdaş B.'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma, uzlaştırma suçları kapsamında kaldığı gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. İHA

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