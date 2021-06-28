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Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı

Samsun'da Samet E., tartıştığı husumetlisi Samet D.'yi (35) 8 yerinden bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yararlanan Samet D. ise tedavi altına alındı.

Güncellenme: 19:26, 28/06/2021
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Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Samet E. ve Samet D. Hastanebaşı Camisi önünde karşılaştı.

Samet E., üzerinde bulunan bıçakla Samet D.’yi vücudunun 8 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Samet D., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sırtında 6, kolunda 2 bıçak yarası bulunan Samet D.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, şüpheli Samet E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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