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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa’da bir kişi, tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Güncellenme: 14:07, 25/04/2021
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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada mutfaktan bıçağı alan bedensel engelli ağabey Emrah B., kardeşi Musa B.'yi (42) bıçakladı.

Ağır yaralanan şahıs, yakınları tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, Emrah B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Polis Şanlıurfa