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Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Umut S., tartıştığı Murat E.'yi tabancayla bacağından vurdu. Murat E. hastaneye kaldırılırken, Umut S. kaçtı.

Güncellenme: 19:18, 23/07/2021
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Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Olay saat 17.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi.

Umut S., husumetli olduğu Murat E.’yi görünce yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Umut S., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Murat E.’ye 3 el ateş etti. Bacağından vurulan Murat E. kanlar içinde yere yığıldı.

Murat E., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Umut S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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