Tartıştığı oğlunu bıçakladı

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Köşk apartmanında meydana geldi. İftar sonrası Adem D., iddiaya göre, aynı evde yaşayan oğlu Ali İhsan D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda baba Adem D., mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ali İhsan D.’yi karnından bıçakladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Oğlunu yaralayan baba Adem D. ise suç aleti bıçakla birlikte eve gelen polise teslim oldu. DHA