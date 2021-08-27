Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

Bolu'da 52 yaşındaki Lütfü Doğançay, tartıştığı oğlu 36 yaşındaki Mehmet Doğançay'ı tüfekle vurup öldürdü.

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Olay, dün gece saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Mehmet Doğançay ile babası Lütfü Doğançay arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Lütfü Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay, kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Doğançayın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğançayın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olaydan sonra kaçan Lütfü Doğançayı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)