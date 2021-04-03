Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı polisi ‘sizi Suriye’ye gönderirim’ diyerek tehdit etti

Bolu’da pizzacıda ücret nedeniyle çıkan kavganın ardından götürüldükleri hastanede polislere saldırarak darp eden doktor ile ilaç mümessili gözaltına alındı.

Güncellenme: 22:02, 03/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Tartıştığı polisi ‘sizi Suriye’ye gönderirim’ diyerek tehdit etti

Bolu'da, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. şehir merkezinde bulunan bir pizzacıya gitti. Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Olayın yaşandığı yere giden polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan pizzacı çalışanları ile Ö.V. ve Ç.A.'yı rapor almak için hastaneye götürmek istedi.

İlaç mümessili Ç.A.'nın polis ekiplerine saldırmaya çalışması ve ‘Sizi Suriye'ye gönderirim” diyerek tehdit etmesinin ardından olay yerine takviye ekip istendi. Güçlükle ekip aracına bindirilen Ö.V. ve Ç.A. alkol muayenesi ve rapor için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

HASTANEDE POLİSLERİ DARP ETTİLER

Doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. götürüldükleri hastanede tartıştıkları polislere küfür ederek saldırdı. Polislerin çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıda hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

Hastane içindeki eşyalara da zarar veren Ö.V. ve Ç.A. takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.V. ve Ç.A. ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü. İHA

İlginizi ÇekebilirÇıplak ayakla kontrol noktasına koştu, polise sığındıÇıplak ayakla kontrol noktasına koştu, polise sığındıİlginizi ÇekebilirPolise 'ağabey gözünü seveyim yapma' dedi ama...Polise 'ağabey gözünü seveyim yapma' dedi ama...
aile Azerbaycan Bahçelievler Bolu Çorum Darp doktor hastane Isparta Kadın Polis Suriye