Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Denizli Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Zekeriya Aslan idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek Ali Orgun yönetimindeki cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Orgun yönetimindeki araç birkaç takla atarak durabildi. Aslan idaresindeki otomobil ise tekrar karşı şeride geçerek bu sefer Olgun Gökduman yönetimindeki araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası şans eseri hafif şekilde yaralan 7 kişi çevre hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir yönü kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndürüldü. (İHA)